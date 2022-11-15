استدعاء جمال الكربولي من قبل محكمة بداءة الكرخ

استدعاء جمال الكربولي من قبل محكمة بداءة الكرخ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- محكمة بداءة الكرخ تستدعي جمال الكربولي زعيم حزب الحل حول الأموال المنهوبة من صندوق اعمار المحافظات المحررة وحسب مذكرة التبليغ أدناه…

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