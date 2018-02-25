استراليا تؤكد استمرار دعمها للعراق

استراليا تؤكد استمرار دعمها للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، مع الحاكم العام لاستراليا، بيتر كوسجروف، سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، فيما اكد حاكم استراليا على مواصلة الدعم والاسناد لأجل بناء العراق.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم، ان “رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، استقبل في قصر السلام، اليوم، الحاكم العام لاستراليا، بيتر كوسجروف والوفد المرافق”.واضافت انه “جرى خلال اللقاء تناول سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، اضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق”.وعبر معصوم بحسب البيان، عن “شكره وتقديره إلى الدور المهم الذي قدمته استراليا، إلى جنب الدول الصديقة الاخرى، في الوقوف مع العراق واسناد حربه ضد داعش وتحقيق النصر الكبير في المعركة من أجل سلام وأمن العراق والمنطقة والعالم”.واوضح ان “العراق مازال يتذكر باعتزاز وتقدير زيارتكم الأولى إلى العراق وكانت في ظروف صعبة حيث كان الارهاب الداعشي يحتل عددا من المحافظات والمدن والقرى العراقية، فيما تأتي هذه الزيارة الثانية وقد تحقق النصر الناجز على الارهابيين”، لافتا الى ان “العراق يواصل بقواته المسلحة وبوحدة شعبه وبدعم الأصدقاء الضرب بقوة على الخلايا النائمة واليقظة لهذا التنظيم الارهابي المجرم”.من جانبه عبر سيادة الحاكم العام لاستراليا، بيتر كوسجروف عن تهانيه الحارة إلى العراق، شعبا وحكومة ورئيساً، بتحرير المدن وانهاء ما تسمى بدولة الخلافة، مشيرا إلى ان “بلاده على استعداد تام لمواصلة الدعم والاسناد من أجل مواصلة بناء العراق واستقراره وسلامه، لاسيما والجميع يعتز بدعم العراقيين في حربهم المقدسة ضد داعش”.

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