استطلاع أمريكي..انخفاض شعبية بايدن إلى 36%

استطلاع أمريكي..انخفاض شعبية بايدن إلى 36%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انخفضت شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، مع بقاء خمسة أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك حسبما أظهر استطلاع لرأي أتمته رويترز/إبسوس .وخلص الاستطلاع الذي أُجري على مدار يومين إلى أن 40% من الأميركيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضا من 41% في الأسبوع السابق.وأسهمت شعبية الرئيس التي تشهد تراجعا، والتي انخفضت إلى 36% في مايو أيار ويونيو حزيران، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني، وربما مجلس الشيوخ أيضا.وبعد تولي منصبه في يناير 2021 في خضم جائحة كورونا، عانت ولاية بايدن من الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها ارتفاع مستويات التضخم.

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