استطلاع ..جونسون سيخسر مقعده البرلماني في انتخابات 2024

استطلاع ..جونسون سيخسر مقعده البرلماني في انتخابات 2024
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أظهر استطلاع جديد للرأي، الاحد، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون” في طريقه لخسارة مقعده بالبرلمان، مستبعدا فوز أحد الحزبين الرئيسيين بأغلبية مطلقة في الانتخابات المقبلة المقررة في 2024.وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة “صنداي تايمز”، أن “حزب المحافظين الحاكم سيفقد 81 مقعدا، مما سيفضي إلى خسارته الأغلبية التي يملكها بفارق 80 مقعدا”.وأوضح الاستطلاع، أنه “بهذه النتيجة سيحصل المحافظون على 284 مقعدا بينما يرجح حصول حزب العمال المعارض على 282 مقعدا”.واشار، إلى أن “رئيس الوزراء قد يفقد مقعده في دائرة أكسبريدج بغرب لندن”.والاستطلاع هو أول تحليل مفصل لآراء البريطانيين في أسلوب تعامل جونسون مع محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انتهت في الآونة الأخيرة، وكذلك تصديه لوباء فيروس كورونا بعد أن تراجع عن خطط السماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد في أنحاء من جنوب إنجلترا لمكافحة انتشار الفيروس.هذا، وشمل الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “صنداي تايمز”، ما يزيد على 22 ألفا، وأجرته شركة فوكال داتا المتخصصة في جمع البيانات البحثية على مدى أربعة أسابيع خلال شهر كانون الأول الماضي.يذكر أن جونسون كان قد حقق فوزا مدويا في انتخابات العام الماضي سمح له بإتمام انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في ليلة رأس السنة الجديدة بعد نحو نصف قرن من العلاقات الوثيقة.

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