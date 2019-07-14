استعدادات لمشاركة العراق في بطولة آسيا للملاكمة

استعدادات لمشاركة العراق في بطولة آسيا للملاكمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التحق 10 من ملاكمي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية التابع لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، في المعسكر التدريبي لمنتخب الناشئين استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا في الإمارات خلال شهر تشرين الأول المقبل.وقال مدير المركز الدكتور رافد خليل في بيان ، إن “المعسكر التدريبي يتواصل حتى نهاية شهر تموز الحالي، ثم يتوجه الفريق إلى السليمانية لمعسكر تدريبي آخر قبل السفر إلى تونس حيث معسكر خارجي قبل المشاركة في بطولة آسيا”.وأضاف خليل ان “الملاكمين العشرة هم حيدر عبد الهادي وحسين علي بدر وأحمد علي جوحي وسجاد عماد وكرار حيدر وأمير حيدر وحسين رحيم ويحيى فاضل وسجاد نجم وضرغام كريم، وانه يعمل ضمن الملاك التدريبي إلى جانب زميله عضو المركز الوطني رسول جبر فضلا عن المدربين محمد عبد الزهرة وسراقة صبيح”. 

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