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مفوضية الانتخابات تحدد (30) يوما لتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات القادمة
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
استعراض إعلامي ليس له مردود إيجابي على معيشة وأمن المواطن..انجازات السوداني خلال (6)أشهر
أكثر من( 1.2 )مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب المتنفذة خلال الأيام الخمسة الماضية
أكثر من مليار دولار قيمة البضائع التركية الصادرة للعراق خلال الشهر الماضي
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- عربية ودولية
السودان..فشل الجهود الدبلوماسية وتجدد الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
الجيش الروسي يبدأ بتنفيذ عملية عسكرية ضد “قوات فاغنر المتمردة”
بوتين:قدرة الهجوم الأوكراني المضاد “لم تستنزف بعد”
أوكرانيا تعلن عن إعادة بعض أراضيها من السيطرة الروسية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة (55) مليار دولار
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
استعراض إعلامي ليس له مردود إيجابي على معيشة وأمن المواطن..انجازات السوداني خلال (6)أشهر
أكثر من( 1.2 )مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب المتنفذة خلال الأيام الخمسة الماضية
أكثر من مليار دولار قيمة البضائع التركية الصادرة للعراق خلال الشهر الماضي
اليوم.. سعر صرف الدولار=148000 دينار
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- رياضية
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
الزراعة النيابية تدعو السوداني إلى إتخاذ إجراء سريع وحاسم ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق
الفشل والفساد المركب في حكومة السوداني.. تريليون دينار إيرادات البلد غير النفطية في(4)أشهر!
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- اذاعة INN