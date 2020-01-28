استقالة رئيس نادي نفط الجنوب

استقالة رئيس نادي نفط الجنوب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر رئيس نادي نفط الجنوب، محمد ولي، تقديم استقالته من منصبه بسبب عدم وجود الدعم المالي للنادي.وفي سياق متصل، افاد مصدر بالنادي ، إن “نادي نفط الجنوب يهدد بالانسحاب من الدوري وغلق النادي بشكل نهائي بعد استقالة الرئيس”.

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