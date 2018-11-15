استقالة شرار حيدر من الاتحاد العراقي لكرة القدم

استقالة شرار حيدر من الاتحاد العراقي لكرة القدم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة شرار حيدر استقالته من منصبه عازيا الاسباب للاختلاف بوجهات النظر مع رئيس واعضاء الاتحاد. وقال حيدر في حديث صحفي له اليوم:”اتخذت قرار الاستقالة عن قناعة تامة واتمنى من الاعلام ان يركز على تحضيرات المنتخب العراقي واستعداداته لبطولة اسيا وان يوفر الدعم الكامل لاسود الرافدين مؤكدا ان تصريحاته ضد لجنة الحكام ليس لها اي علاقة باستقالته كونه كان يفكر بها منذ اكثر من شهرين”. واضاف ان :”قرار استقالتي نهائي ولا رجعة فيه واتمنى كل التوفيق لزملائي في الاتحاد لتحقيق الاهداف المرسومة مبينا ان هناك اسباب اخرى دعتني الى الاستقالة وساحتفظ فيها لنفسي ولن اكشف عنها”. واشار حيدر الى ان :”الرياضة وصلت الى منعطفات خطيرة تتعلق بالمحاصصة والمناطقية واصبحنا نسمعها بشكل طبيعي رغم انها تعد من المحرمات في الرياضة .

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