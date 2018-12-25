استقالة قياديين من الحركة الإسلامية الكردستانية

أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلن ستة اعضاء قياديين واعضاء في المكتب السياسي للحركة الاسلامية الكردستانية،الثلاثاء، استقالتهم من الحزب، بسبب سياسته وتدخل المرشد العام في تشكيلات الحزب.ووفق ما نقلته وسائل إعلامية كردية ، فان استقالة القياديين الستة جاءت بسبب عدم رضائهم عن سياسة الحزب وتدخل المرشد العام في جميع التشكيلات التابعة للحزب. ومن المقرر ان ينشر القياديين خلال الساعات المقبلة بيان حول استقالتهم.ويتكون الاعضاء المستقيلين في الحركة الاسلامية الكردستانية من كل من (كامل محمود، حمه امين اشوري، محسن محمد) وهم اعضاء المكتب السياسي و(سرباز خوشناو، ملا غفور جمجمالي، آرام كامل) وهم الاعضاء القياديين في الحزب.وقال سرباز خوشناو العضو القيادي في الحركة الاسلامية ، ان سبب استقالتهم يعود الى ان جميع الصلاحيات محتكَرة من قبل المرشد العام، مضيفا انه “ومنذ شهرين وعن طريق مشروع طالبوا بان يكون حزبهم حزبا مؤسساتيا، الا انه لم يتم الرد على طلبهم حتى الان.واوضح، انه” عدا الاشخاص الستة، فان عددا كبيرا من الكوادر والاعضاء الاخرين سيقدمون استقالتهم من الحزب.