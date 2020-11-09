استقالة مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد

استقالة مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر رياضي، عن إستقالة مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد من تدريب الفريق. وذكر المصدر ، ان “شهد قدم أستقالته من تدريب الفريق بعد الأنباء التي أشارت إلى قرب التعاقد مع مدرب جديد”.وأضاف انه “من المتوقع أن يتسلم المدرب الأردني هيثم شبول المهمة بشكلٍ “مؤقت ” تمهيداً للتعاقد مع مدرب أجنبي لتكملة الموسم الحالي”.

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