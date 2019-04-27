استقالة 3 أعضاء من الجماعة الإسلامية الكردستانية

استقالة 3 أعضاء من الجماعة الإسلامية الكردستانية
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلن ثلاثة اعضاء من الجماعة الاسلامية الكردستانية، السبت (27 نيسان 2019)، استقالتهم من الحزب، بسبب توجه حزبهم نحو حكم “الاسر الواحدة” وانعدام التوازن، بحسب قولهم.وقال الاعضاء في بيان ، إن “خيارهم هذا جاء بعد انتظارهم لمدة سنة كاملة الاصلاحات التي وعد بها الحزب من خلا القضاء على الفساد، داخل الحزب الا انه لم يتحقق اي شيء من هذا”.ولفت البيان الى أن “الاعضاء اصبحوا يائسين من خطوات الحزب بشأن حل المشاكل الداخلية لاشتراك الجماعة بحكومة العائلة البارزانية الفاسدة”.

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