استقالة 5 أعضاء بارزين من حركة التغيير

استقالة 5 أعضاء بارزين من حركة التغيير
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- قدم خمسة أعضاء بارزين، الخميس، استقالتهم من حركة التغيير الكردية، موضحين الأسباب.وقال رئيس غرفة المناطق الكردستانية المستقطعة، احمد عزيز، في مؤتمر صحفي ، إن “اتفاق التغيير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان لا يتضمن ولا يحمل اي برنامج لكركوك وباقي المناطق المستقطعة”.وأضاف رئيس الغرفة، التي تتألف من اربعة اعضاء اخرين، انه “كنّا ننتظر من الحركة تقوم بواجبها في هذا الاطار الا انه لم يحدث اي شيء من ذلك”، مردفا: “بعد يئسنا من حركة التغيير قررنا الاستقالة”.وتابع عزيز، أن “حركة التغيير فشلت في العديد من الجوانب منها الانتخابات والاستفتاء والاحداث التي تلت الاستفتاء والتفاوض على تشكيل الحكومة الجديدة لكردستان”.وبين، أن “كركوك والمناطق المستقطعة تتعرض الى ظلم كبير وكركوك وهي ليست من ضمن الاولويات بالنسبة لأربيل وبغداد”، مشيرا إلى “صدور مواقف خجولة من اربيل والسليمانية وليست بالمستوى المطلوب تجاه الاحداث في كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى”.من جهته، قال عضو الغرفة ملا فرمان خلال المؤتمر المشترك ان “عاملين اساسيين دفعانا الى الاقدم على الاستقالة احدهما قضية كركوك والمناطق المستقطعة التي لها الاولوية بالنسبة لنا، والثاني عدم اتخاذ حركة التغيير قرارات حاسمة وجريئة ازاء القضايا المصيرية مثل الاستفتاء، واحداث 16 اكتوبر، والانتخابات في اقليم كردستان والعراق”.وأضاف، أن “قيادة الحركة ليست لديها رؤية سياسية واضحة ومن الافضل لها ان تستقيل”.

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