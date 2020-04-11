استقالة 6 من مجلس إدارة نادي برشلونة

استقالة 6 من مجلس إدارة نادي برشلونة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت تقارير إخبارية أن 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تقدموا بالاستقالة، مؤكدين أن النادي سيواجه تحديات مستقبلية وأنهم ليسوا على استعداد لمواجهتها في ظل القيادة الحالية للنادي.وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن “الاستقالة الجماعية شملت نائبي رئيس النادي خوسيب ماريا بارتوميو، إميلي روسود وإنريكي تومباس، وأعضاء مجلس الإدارة سيلفيو إلياس وماريا تيكيسيدور وخوسيب بونت وخوردي كلاساميجليا”.وأشارت إلى أن “قرار الاستقالة جاء بداعي سوء إدارة الأزمة بنادي برشلونة والقضية المتعلقة بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والرؤية المستقبلية لما بعد أزمة فيروس كورونا”.وكان بارتوميو قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري فسخ التعاقد مع شركة علاقات عامة كانت مكلفة بإدارة حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تردد أنه جرى استخدامها لتوجيه انتقادات لعدد من لاعبي الفريق. 

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