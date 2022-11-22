بالوثيقة..استقدام الفريق طالب شغاتي من قبل هيئة النزاهة للتحقيق في إيداعاته المالية

بالوثيقة..استقدام الفريق طالب شغاتي من قبل هيئة النزاهة للتحقيق في إيداعاته المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقدام رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق طالب شغاتي لـ”بيان مصادر إيداعاته المالية”، كما مبين بصورة الكتاب أدناه…

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