استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار

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الحشد الشعبي: لا توجد لدينا قوات في سوريا
القلق الولائي من الوضع السوري الجديد..الفياض في كركوك للاطلاع على جاهزية القتال!
الإطار:تركيا الداعشية وراء إسقاط الدولة السورية
نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
السوداني يوجه بالدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصادر سياسية:بلينكن أبلغ السوداني بحل ميليشيا الحشد الشعبي
مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
حكومة العراق من الدفاع عن بشار الأسد ومقاتلة الإرهابيين إلى الترحيب بالتغيير الجديد
السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
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