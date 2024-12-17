استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار

استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، ان أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150950 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 150800 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 150600 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

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