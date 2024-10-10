استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار

استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الخميس، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 153800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153000 دينار مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 153750 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.

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