استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار

استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 160200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 160000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار. 

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