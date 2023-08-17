استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل حكومة السوداني الإطارية

استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل حكومة السوداني الإطارية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الخميس، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاربعاء 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل ، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153300 دينار، وسعر الشراء 153200 دينار مقابل 100 دولار.وارتفاع  سعر صرف الدولار لم يتوقف جراء السياسية المالية الفاشلة لحكومة السوداني والبنك بزعامة الإطاري علي العلاق واستمرار تهريبه إلى إيران بوسائل  شيطانية مختلفة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *