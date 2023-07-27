استمرار استنزاف خزينة الدولة ..السوداني يزيد من عدد الجيوش في العراق

استمرار استنزاف خزينة الدولة ..السوداني يزيد من عدد الجيوش في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر القائد العام للقوات المسلحة، الإطاري محمد شياع السوداني،مساء أمس الأربعاء، تحويل الشرطة الاتحادية إلى قوات عسكرية تتولى مهاماً أعلى من قدرات قوات وزارة الداخلية وأقل من الجيش.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ، أن السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، للتباحث في آخر المستجدات الأمنية وأهمّ التحديات، وسبل مواجهتها.وناقش الاجتماع دراسة تحويل قوات الشرطة الاتحادية إلى قوات ذات نظام عسكري، وتكليفها بمهام أقلّ من مهام الجيش وأكثر من مهام الشرطة، وذلك بعد أن أثبتت هذه القوات أنها على قدر كبير من المهنية، خاصة بعد الانتصارات التي حققتها على عصابات داعش الإرهابية، وتكليفها بمهام أخرى بينت مدى التزامها بالعمل الأمني والعسكري.كما تمت مناقشة مضمون دراسة وزارة الداخلية الخاصة بتقليل عدد حمايات المسؤولين.يذكر ان السوداني ثبت فشله في إدارة الدولة رغم لديه 95 مستشارا وهو رقم الواجب إدخاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية !، وبدلا من تقليص عسكرة المجتمع والعراق لن يدخل أي حرب وفق دستوره حتى ولو مات شعبه من العطش كما في حالة قطع إيران للمياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا وهو يشكل أكبر تهديدا للأمن القومي العراقي او التجاوزات على سيادة العراق من قبل إيران وتركيا والكويت والسوداني مستمر في استنزاف خزينة الدولة  بزيادة عدد الجيوش، وللعراق لديه الجيوش التالية ( الجيش الرسمي، قوات مكافحة الارهاب، قوات الحدود، قوات الشرطة الاتحادية ، قوات سوات، قوات حفظ النظام، البيشمركة، الحشد الشعبي ، قوات حماية الأبراج الكهربائية ، قوات حماية النفط ) عدا جهازي الأمن الوطني والمخابرات  والشرطة المحلية وكل من هذه القوات  والاجهزة لها ارتباطات خاصة وميزانية مالية.

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