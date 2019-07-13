استمرار الفشل والفساد..المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة

استمرار الفشل والفساد..المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة
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كربلاء/شبكة أخبار العراق- جدد المؤتمر العام لحزب الدعوة الإسلامية، السبت،الثقة بنوري المالكي أمينا عاما للحزب.وقال مصدر مطلع، إن “المؤتمر العام لحزب الدعوة الإسلامية المنعقد في كربلاء  صوت اليوم، على تجديد الثقة بنوري المالكي أمينا عاما للحزب”.وانضم المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى.يذكر ان المالكي هو رمز الفساد والدمار والظلم في العراق ومشهور بالكذب والافتراء ورجل إيران الأول في العراق .

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