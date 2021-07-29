استنفار مصري بعد تحذير إثيوبي من فيضان محتمل لنهر النيل

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وزير التخطيط:انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير يستغرق 4 سنوات
الكاظمي لزعماء أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي:ورقتي البيضاء ستجعل العراق “خير وبركة وأمان”!
نائب كردي:إيرادات 20 منفذاً في الإقليم تذهب إلى عائلتي بارزاني وطالباني
مصدر:إيران تخفض الإمداد الكهربائي للعراق والحكومة تدفع لها مبالغ بالمليارات دون حساب عمليات القطع
رئيس مجموعة البنك الدولي يطالب الكاظمي بمكافحة الفساد لتقديم الدعم المالي للعراق
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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