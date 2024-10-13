اسعار صرف الدولار في الأسواق ترفض النزول إلى مستوى 149000 ديناراً

اسعار صرف الدولار في الأسواق ترفض النزول إلى مستوى 149000 ديناراً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاحد، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 153800 دينار مقابل كل 100 دولار.وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا، لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 153100 دينار، والشراء 153000 دينار، لكل 100 دولار.

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