اسلامنا يسرق

اسلامنا يسرق
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  بقلم:مهند الهلالي

افكار واسئلة تلوج في خاطري .. هل نحن مسلمون حقا ام نحن نقدس ما وجدنا عليه آباءنا واجدادنا .. واذا كنا مؤمنين بالدين الحنيف الذي نحن عليه فلماذا نجمد العقول لنقدس افكارا ليس لها دليل شرعي او علمي ، فقط تأخذ قدسيتها من وراثة ما سبقونا الذين يمثلون خطا احمر بالنسبة للمجتمع .. ألم يوصي ائمة ال البيت الاطهار بأعتماد العقل للوصول الى الحقيقة اذا ما تاه الانسان في متاهات التفسيرات المتعددة لمفاهيم الاسلام التي ليست لها نهاية .. لست متخصصا في الامور الشرعية ولست باحثا في اصول او فروع الدين لكني اعرف ان هناك خللا كبيرا في المجتمع يتمثل في الخروج عن الاصول والتمسك بالفروع بينما الاصح ان نرصن اصولنا الدينية قبل تقديس الفرعيات .. هل كان قادة المجتمع في اية حقبة يعتمدون في نهضة بلدانهم او اممهم على رجال اشبه ما يكونوا بكهنة معبد امون في زمن الفراعنة ام انهم اعتمدوا على الكفاءات والعقول النيرة .. هل الاسلام ضد الكفاءة او العدل في توزيع الواجبات على ابناء الامة حسب الامكانيات والمهارات التي يتمتعون بها ام انه مع تكليف اصحاب الاختصاص والخبرة في التعاطي مع الامور .. من يدعي انه مثقف فليحاول ان يحرر عقله ليتصفح التاريخ او بعضا منه وليتأكد بنفسه اذا ما كان الاسلام رجعيا ام دين منارة للعالمين فسيجد حينها ان هذا الدين هو منقذ للبشرية من اوهان العقود والقرون الغابرة وما نحن الا وثنيين عصاة نحاول جاهدين ان نقضي على كل ما هو عظيم في ديننا لصالح التخلف والجهل والظلام .. هذه الرسالة لا يفقهها الا بضع افراد من ابناء جلدتي واصحابي ويكفيني شرف قراءتها من قبلهم .. هداكم الله وهدانا للطريق القويم ..

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