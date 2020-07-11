اشاعات عن اصابة الحلبوسي بفايروس كورونا

اشاعات عن اصابة الحلبوسي بفايروس كورونا
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شبكة اخبار العراق. – عمان

اكدمصدر مقرب من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، عن حقيقة  إصابةرئيس المجلس بفيروس كورونا، وحجره بفندق في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المصدر إنالانباء التي تحدثت عن إصابة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيبفيروس كورونا غير دقيقة ولا صحة لها، مؤكداهكذا أنباء لا يمكن اخفاءها فليس منالعيب اصابة اي انسان بهذا الوباء الذي بات عالميا“.

وبين المصدر  أنالحلبوسي، يتمتع بصحة جيدة، ، وهو حالياً بين عائلته في العاصمةالاردنية عمان وغير مصاب بكورونا  

ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق  أنباء تفيد باصابة الحلبوسيبفيروس كورونا، وحجره في احد الفنادق في العاصمة الاردنية عمان.

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