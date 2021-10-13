اشتباك بالأيدي بين الجيش ومراقبي الكيانات السياسية في ببغداد

اشتباك بالأيدي بين الجيش ومراقبي الكيانات السياسية في ببغداد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد شهود عيان ، اليوم الأربعاء، باندلاع مشاجرة بين قوات خاصة من جهة، وبين مراقبي الكيانات السياسية من جهة أُخرى في باب “الجندي المجهول” المكان الذي خصصته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لعملية العد والفرز لنتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وقال الشهود لشبكة أخبار العراق، إن القوة الخاصة المكلفة بحماية المكان منعت المراقبين من الدخول من أجل الإشراف على عملية العد والفرز ليحصل تدافع في باب الجندي المجهول تحول فيما بعدُ إلى تشابك وعراك بالأيدي، مشيرين إلى أن القوات هي من بدأت العراك اولاً وانهالت بالضرب على المراقبين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *