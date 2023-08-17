اطلاق جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي

ابو ظبي: شبكة اخبار العراق

أعلن اتحاد المصورين العرب عن اطلاق النسخة التاسعة من جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي والتي تتزامن فعالياتها مع انطلاق الدورة الرابعة عشر من معرض الفرس في مدينة الجديدة المغربية للفترة من 17 لغاية 22/اكتوبر-2023 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

وتأتي هذه الجائزة بتكريم ودعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير ديوان الرئاسة حرصا ورعاية من سموه للخيل العربي بالاضافة الى فعاليات الخيول المختلفة في ميادينها المتخصصة حيث أوعز سموه بتخصيص مبالغ مالية مهمة لأفضل الاعمال التي تتضمن المحاور التالية صور جمال الخيل العربي وصور فعاليات الخيول والتبوريدا بالاضافة الى استحداث محور جديد يتخصص في صناعة افلام الفيديو للخيول .

وستشهد مراحل الجائزة تقديم اعمال المصورين العرب من الوطن العربي واوروبا وامريكا والمهجر لغاية العاشر من سبتمبر 2023 يتبعها اختيار افضل ثلاثة اعمال من كل محور من المحاور المذكورة يتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم متخصصة كما ستجد افضل الاعمال طريقها في العرض امام زوار المعرض ضمن رواق فني مميز مستوحى من روح تراث الامارات العربية المتحدة الاصيل طيلة ايام معرض الفرس ، كما يحظى هذا الكرنفال المتخصص في الخيول على اختلاف انواعها بمتابعة واهتمام جمعية معرض الفرس الجهة المنظمة لمعرض الفرس للجديدة .

كما شهدت النسخ الماضية زيارات واهتمامات جمهور غفير من زوار المعرض من دول عربية وعالمية مختلفة بالاضافة الى جمهور المملكة المغربية الشقيقة ومتابعات وسائل الاعلام بمختلف انواعها واختصاصاتها .