اعتداء مسلح على منزل رئيس كتلة دولة القانون النيابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس كتلة دولة القانون عطوان العطواني، اليوم الخميس، بيانا بعد استهداف مسلح لمنزله شرقي بغداد.وقال العطواني في بيان ، إنه “لن تخيفنا رصاصات الترهيب مهما علا صوتها”، مبيناً أن “قلوبنا تعتصر ألماً ونحن نرى هذه الممارسات الدنيئة وهي ترعب النساء والأطفال من ابناء منطقتنا الاعزاء الامنين الذين طالما سهرنا على خدمتهم”.وأضاف أننا “نعرب عن اسفنا البالغ إزاء اصابة احد أبطال شرطتنا الاتحادية المكلفين بحماية مكتبنا الخدمي جراء هذا الاعتداء الاثم”.