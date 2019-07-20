اعترافا دوليا بـ عبدالاله رئيسا للاتحاد العراقي للسباحة

اعترافا دوليا بـ عبدالاله رئيسا للاتحاد العراقي للسباحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الدولي للسباحة ومقره في مدينة لوزان – سويسرا، مصادقته على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة الذي انعقد في فندق بابل يوم الجمعة الماضي الموافق 2019/7/12 .وذكر بيان عن اللجنة الاولمبية العراقية ، أن “الاتحاد الدولي للسباحة، اكد اعترافه بالهيئة الادارية للاتحاد العراقي التي يترأسها سرمد عبدالاله وأستمرارها بعملها للسنوات الاربعة 2018-2022”.وأضاف البيان، أن “اللجنة الاولمبية الاولمبية الوطنية العراقية، تعلن مصادقتها القانونية على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة برئاسة السيد سرمد عبدالاله والموافقة على القرارات الصادره عنه استنادا الى قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم 16 لسنة 1986”.

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