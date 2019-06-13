اعتصام سلمي من قبل حوض الوقف في ديالى ضد جرائم الحشد الشعبي

اعتصام سلمي من قبل حوض الوقف في ديالى ضد جرائم الحشد الشعبي
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- قررت قرى الوقف في محافظة ديالى، الخميس (13 حزيران 2019)، الاعتصام السلمي يوم الاحد المقبل وسط بعقوبة.وقال مختار قرية ابو كرمة في حوض الوقف (25 كم شمال شرق بعقوبة) جمعة قاسم الربيعي، في حديث  صحفي، إن “شيوخ ووجهاء قرى الوقف عقدوا اليوم اجتماعا موسعاً في مركز ناحية ابي صيدا لمناقشة ملف امن الوقف بشكل عام والمطاليب المشروعة للأهالي”.وأضاف، أن “الاجتماع خرج بقرارات مهمة، أبرزها إطلاق اعتصام سلمي واسع وسط بعقوبة يوم الاحد من اجل الضغط باتجاه تنفيذ المطاليب المشروعة والتي من أبرزها اعفاء بعض القيادات الامنية وتصحيح مسار الامن في الوقف واعلان قرية ابو كرمة وبقية القرى منكوبة واعادة نحو 6 الاف اسرة مهجرة”.وأشار الربيعي إلى أن “تم استحصال الموافقات الامنية لإقامة الاعتصام، من قبل عمليات ديالى”.

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