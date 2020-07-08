اعتقالات عشوائية من قبل ميليشيا الحشد في مناطق حزام بغداد

اعتقالات عشوائية من قبل ميليشيا الحشد في مناطق حزام بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر أمنية رفيعة ،اليوم، قيام ميليشيات الحشدالشعبي  باعتقال 207 مدنيا بضمنهم 10 نساء و3 أطفال في مناطق حزام بغداد الشمالية والغربية ، وافادت ، إن عمليات الاعتقال جرت عشوائيا تحت عنوان ” مكافحة الإرهاب” فيما أكد ذويهم وأهالي المنطقة أن جميع المعتقلين مواطنين سلميين ، واضافت، إن هذه الاعتقالات هي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وهذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تقوم بها ميليشيات الحشد في اعتقال الأبرياء تحت عناوين مختلفة .وطلبوا من القائد العام مصطفى الكاظمي التدخل باطلاق سراح الأبرياء فورا وايقاف هذه الاعتقالات المعروفة الهدف والغاية منها وأكدوا أن مناطقهم تمثل السلام والمحبة  والاستقرار ولمصلحة  من في  تنفيذ هذه الاعتقالات التعسفية؟.

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