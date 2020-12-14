اعتقال زعيم ميليشيا سرايا الخراساني

اعتقال زعيم ميليشيا سرايا الخراساني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتقلت قوة من أمن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، قائد سرايا الخراساني من داره ببغداد.وأفاد مصدر أمني ؛ أن قوة من أمن الحشد الشعبي قامت باعتقال علي الياسري الأمين العام لسرايا الخراساني وعائلته وعدد من أفراد السرايا.وأضاف المصدر؛ أن القوة سيطرت على مقر اللواء العسكري التابع للسرايا ووضعت نقطة تفتيش عند مدخل اللواء بمنطقة الجادرية.ولسرايا الخراساني لواء يعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي، بأمر ة حامد الجزائري الذي اعتقل من قبل امن الحشد قبل يومين.

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