اعتقال ضابط برتبة فريق بحوزته هويات مزورة

اعتقال ضابط برتبة فريق بحوزته هويات مزورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، اعتقال ضابطًا كبيرًا بالجيش بحوزته هويات مزورة شرقي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان ، أن “قوه أمنية تمكنت من اعتقال ضابط برتبة فريق بالجيش العراقي بحوزته هويات لنقابة الصحفيين وغرفة التجارة ومستمسكات مزورة داخل منزله بحي القاهره شرقي العاصمة بغداد”.

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