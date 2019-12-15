اعيان الموصل يرفض التلاعب بموازنة المحافظة من قبل نواب الانبار وصلاح الدين

اعيان الموصل يرفض التلاعب بموازنة المحافظة من قبل نواب الانبار وصلاح الدين
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الموصل/ شبكة أخبار العراق- كشف مجلس اعيان الموصل، الاحد، عن تحركات وضغوط بدأ زعماء الفساد بممارستها من اجل الاستحواذ على ميزانية محافظة نينوى والاموال المخصصة لمشاريعها في جميع القطاعات.وقال المجلس في بيان، إننا “في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بتسلم الفريق نجم الجبوري ادارة المحافظة لما له فيها من سمعة طيبة من خلال قيادته لعمليات نينوى وتعامله الايجابي مع اهالي نينوى الا اننا نلفت الانتباه الى مايحاك في ظلام الصفقات من مؤامرات لسرقة ميزانية المحافظة ومشاريعها في المجالات كافة من قبل زعماء الفساد، والدخلاء الذين لم يكتفوا بتخريب، ونهب محافظاتهم الرافضة لهم بل توجهوا الى محافظتنا الجريحة لسرقتها بعد ان وجدوا اعوانا لهم في مجلس المحافظة المنحل واشباها لهم من الفاسدين يعينونهم على ابناء جلدتهم”.وأكد المجلس في بيان، اننا “نراقب اداء المحافظ وندعمه ومعنا كل اهالي نينوى مادام على عهد الولاء للمحافظة وقطعه الطريق على حلفاء الفساد المنبوذين محليا ودوليا واسماؤهم معروفة ضمن لوائح العقوبات الدولية وبات العالم كله مطلعا على فسادهم”.وحذر اعيان الموصل، “كل الجهات من الانجرار خلف مطامع هؤلاء الفاسدين كوننا لن نسكت وسوف نكشف المستور ضد كل من يؤذي المحافظة واهلها ويتعرض لمصالحها”.

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