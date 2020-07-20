اغتيال المقبور سيلماني لدى تحالف الفتح أهم من العراق

اغتيال المقبور سيلماني لدى تحالف الفتح أهم من العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عن وجود من يعيق ملف اغتيال “المهندس وسليماني” ومقاضاة الجانب الأميركي إزاء جريمته التي ارتكبها داخل بغداد، لافتا الى ان العراق يجب ان يكون اول المطالبين بمقاضاة اميركا وتدويل القضية لدى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “هناك تلكؤ داخل الحكومة إزاء قضية اغتيال قاسم سليماني من قبل الجانب الأميركي في بغداد”.وأضاف ان “هناك معلومات تؤكد وجود من يقف عائقا امام مقاضاة من قام باغتيال المهندس وسليماني، في وقت ارسل مجلس القضاء الأعلى اكثر من كتاب الى مؤسسات الدولة ولم يتم الإجابة عليها بشأن قضية الاغتيال”.وبين ان “ العراق يجب ان يكون اول المطالبين بحقه ومقاضاة الجانب الأميركي على جريمته التي ارتكبها بحق المهندس وسليماني والقصاص من الجناة عن طريق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية”.يذكر ان البلداوي إيراني الأصل من والدته وحاقد على العرب والشعب العراقي.

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