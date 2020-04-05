اغتيال الناشطة أم عباس

اغتيال الناشطة أم عباس
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اغتال مسلحون مجهولون، فجر الاحد ، الناشطة في الاحتجاجات العراقية” أنوار جاسم مهوس”  المعروفة بـ“أم عباس“ في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.وقال مركز توثيق جرائم الحرب في بيان له، إن ”مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم، على منزل أم عباس، في منطقة المعارض القديمة بمدينة ذي قار فجر اليوم ليردوها قتيلة، فيما أصيب اثنان من أبنائها بجروح“.وأضافت أن ”القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنيا حول محل الحادث، وحضر خبراء الأدلة الجنائية وفتحوا تحقيقاً لمعرفة ملابساته ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة“.يذكر ان الشهيدة ام عباس مثال للمرأة العراقية الثائرة ضد الظلم وفساد الطبقة السياسية وكان لها دورا متميزا في ساحة الحبوبي ومشاركتها في أنشطة شباب الثورة.

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