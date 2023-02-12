افتتاح مركز ثاني لإيواء العراقيين في أنقرة بسبب زيادة أعداد النازحين من مناطق الزلزال

افتتاح مركز ثاني لإيواء العراقيين في أنقرة بسبب زيادة أعداد النازحين من مناطق الزلزال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة العراقيَّة في أنقرة، الاحد، افتتاح مركز ثاني للإيواء في أنقرة بسبب زيادة إعداد المواطنين النازحين من مناطق الزلزال.وذكرت السفارة في بيان ، انه “تم افتتاح المركز الثانيّ للإيواء في أنقرة في مدرسة الأبداع العراقيَّة الواقعة في 19 مايس، زقاق جايلاك، رقم:5، 06290، كجي اورن”.وأضافت، أن “ذلك جاء بسبب زيادة أعداد المواطنين النازحين من مناطق الزلزال المدمر”.الجدير بالذكر أنَّ السفارة العراقية في انقرة أجلت يوم أمس (75) عراقيّا وتعمل على إصدار الوثائق الخاصة من أجل نقلهم إلى العراق.

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