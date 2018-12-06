افتتاح منظومة رقمية في شركة نفط البصرة

البصرة/شبكة أخبار العراق- افتتحت شركة نفط البصـرة منظومة البيئة التشاركية المتقدمة في مقر الهيئة والتي اسهمت بتحسين الانتاج خلال الاشهر الاولى منذ افتتاحها.وقالت الشركة في بيان ، انه “ضمن برنامج تحديث الرميلة تواصل الشركة افتتاح منظومة البيئة التشاركية المتقدمة في مقر الهيئة والتي اسهمت بتحسين الانتاج خلال الاشهر الاولى منذ افتتاحها”.واضافت، انه “هذه المنظومة دلالة اخرى على تحول الرميلة الى ′حقل رقمي′، والتي تضم احدث التقنيات الرقمية لعرض البيانات الفورية المرسلة من المنشآت الانتاجية الرئيسية في الحقل، وتسهل مهمة الفرق المعنية بتحسين الانتاج وتشخيص المشاكل المؤثرة على الانتاج بغية معالجتها على الفور”.واشارت الشركة الى ان “المنظمة تشتمل على نظام مشاهدة تشاركية مزود بشاشات عرض كبيرة متعددة وشاشات تعمل باللمس قياس 84 بوصة ونظام اتصال راديوي يغطي جميع مفاصل الحقل، حيث يسمح ذلك كله بمراقبة وتحليل فوري لبيانات الآبار وظروف المكامن والاداء التشغيلي على نطاق اوسع على مدار اليوم ومن قبل كادر عراقي”.وبينت ان “منظومة البيئة التشاركية المتقدمة تأتي كحلقة ضمن برنامج تحديث اكثر اتساعاً استمر العمل به على مدى الاعوام الثمان الماضية وتم وضعه من اجل استدامة الحقل وتطويره، ويأتي التحوّل لحقل رقمي في صلب هذا البرنامج”. واوضحت الشركة ان “الرميلة كانت في الماضي تعتمد على التوثيق الورقي، لم يعد ذلك ممكناً بعد ان اجهزت الثورة الرقمية على ذلك الاسلوب القديم وراح الاسلوب الجديد يتسع ليشمل جميع مفاصل الحقل ليس بسبب انه طريقة متطورة فحسب بل لأنه يحقق السرعة والدقة والأستمرارية في ارسال المعلومات وبالتالي امكانية تحليل البيانات والأستفادة منها في زيادة الأنتاج وتقليل الضائعات”.وتابعت ، ان “برنامج التحديث تضمن ادخال الاجراءات التشغيلية العالمية. فعلى سبيل المثال، فيما يخص السلامة التي تحتل صدارة الاولويات، تم ادخال نظام ′السيطرة على العمل′ للعمليات التشغيلية لتعزيز الجهود الرامية لخلق معايير سلامة عالية تضاهي تلك المطبقة في الحقول النفطية العالمية وقد تم اصدار اكثر من 100,000 تصـريح عمل في غضون عامين فقط نتيجة لادخال هذا النظام”.ومن جانبه تحدث نائب مدير الهيأة عن شركة بي بي السيد جوليان اوكونيل قائلاً: “يتضمن برنامج تحديث الرميلة ادخال التقنيات الحديثة للحقل من اجل تطوير كفاءات المنتسبين ورفع قدرتنا على انتاج المزيد من النفط لصالح العراق. لقد كان امراً مفرحاً للجميع ان نرى الاثر الايجابي الذي احدثته تلك التقنيات والمعدات الحديثة على طريقة العمل اليومي في الرميلة مما اسهم في زيادة انتاج النفط بشكل مذهل لجميع العاملين في الرميلة”