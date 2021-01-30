افغانستان تتطلع للاستفادة من الخبرات العراقية في مكافحة الإرهاب

افغانستان تتطلع للاستفادة من الخبرات العراقية في مكافحة الإرهاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الأفغاني في بغداد، اليوم السبت، طلب بلاده الاستفادة من الخبرات العراقية في مكافحة الإرهاب.وذكر إعلام الأمن القومي في بيان ، أنه “استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم، السفير الأفغاني في بغداد، سليم شاه ميدانوال وقدّم السفير الأفغاني التعازي بشهداء الحادث الإرهابي في ساحة الطيران،  مؤكدا دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب، مبينا أن أفغانستان تواجه وبشكل يومي عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء”.وأشاد السفير الأفغاني “بخبرة القوات العراقية في مكافحة الإرهاب، مبينا أن بلاده تتطلع  للاستفادة من الخبرات العراقية والمساعدة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه”.من جانبه أشار الأعرجي إلى أن “أفغانستان واجهت، ومنذ زمن طويل، الإرهاب الذي ارتكب جرائم كبيرة بحق الشعب الأفغاني، معربا عن سعادته بتوحيد البيت الأفغاني ومشاركة الجميع في العملية السياسية”.وفي ختام اللقاء أكد الأعرجي للسفير الأفغاني أن “العراق سيتعاون مع أفغانستان في محاربة الإرهاب، من خلال مساعدته بما يمتلكه من خبرات في هذا المجال، من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

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