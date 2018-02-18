لقاء السيد قاسم الاعرجي بالسيد وزير الداخلية الاردني اليوم

معالي وزير الداخلية والوفد المرافق يعقد اجتماعا مع الجانب الاردني في مقر وزارة الداخلية .

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ترأس معالي وزير الداخلية الأستاذ قاسم الأعرجي والذي يزور المملكة الأردنية الهاشمية وفد جمهورية العراق الذي ضم وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات حرس الحدود ومدير الجنسية العامة ومدير دائرة العلاقات والاعلام في الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية الأردنية والذي رأسه عن الجانب الاردني وزير الداخلية غالب الزعبي وبحضور وزير النقل وأمين عام وزارة الصناعة ومدير الأمن العام وقادة الأمن والشرطة في وزارة الداخلية.والدوائر ذات العلاقة

في بداية الاجتماع نقل السيد وزير الداخلية تحيات السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لجلالة الملك الاردني ولحكومة وشعب المملكة مقدما شكر سيادته على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وجرى خلال الاجتماع بحث عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتي تنعكسا ايجابيا على مصلحة البلدين الشقيقين ومنها التي تتعلق بمنح سمات الدخول بين البلدين والتعامل بالمثل واوضاع الجالية العراقية في الاردن ومناقشة الامور الخاصة بمنفذي طريبيل والكرامة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع السجناء وبحث تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون في موضوع الحدود المشتركة التي تبلغ ١٨١ كيلو متر .

كما ناقش المجتمعون توقيع اتفاقيات أمنية بينهما وتبادل الزيارات لتعزيز الخبرة بين أجهزة الشرطة والأمن في البلدين

وطرح السيد الأعرجي خلال الاجتماع موضوع تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز الأمن العربي واستقراره وخاصة امن المنطقة وكذلك الاتجاه الى اقامة موتمر امني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية