اقبال يحذر من غليان الشعب

اقبال يحذر من غليان الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب محمد إقبال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية،اليوم الخميس،مؤكدا في حديث، أن الصراع يتبلور بشكل يومي في العراق، وهناك إرهاصات واضحة لولادة نزعة سياسية جديدة تستند إلى جمهور بدأ حثيثا بكسر القيود وتحطيم موروثات ترسبت مع النظام السياسي الجديد.“إقبال” النائب عن محافظة نينوى تابع بقوله إن ما وصفه “اضطراب” القيادات السياسية وتحطيم بعضها بعضا في العراق هي محاولة للجري إلى الأمام لتلافي الانجراف الذي تولده موجة التغيير القادمة.تتزامن تلك التصريحات مع تقارير أخرى تحدثت نقلا عن مصادر مطلعة بأن المشهد السياسي في العراق سيشهدا تغييرا إما بانقلاب أو بفرض قوى سياسية رؤيتها على أرض الواقع بما يخدم مصالحها في المرحلة المقبلة.

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