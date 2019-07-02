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اكتشاف..النزاهة النيابية:لايوجد دليل لسرقة المال العام ليتم إحالة الفاسدين إلى القضاء!!
مصدر:ترشيح 8 أسماء لاختيار أحدهم لمنصب محافظ كركوك باتفاق حزبي بارزاني وطالباني
عبد المهدي يدعو لتعزيز العلاقات مع العربية السعودية
منبر علاوي: العراق اجتاز “مربع الطائفية”
صالح يقدم لرئيس الدولة العميقة إيجازاً عن “زياراته الخارجية”
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مجلس نينوى يرفض تغيير تصميم المدينة القديمة من قبل الشركات الإيرانية
تحالف سائرون:جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تحقيقية حول فساد شركة المشاريع النفطية
دزيي:تم تشكيل لجنة لبحث رواتب موظفي الإقليم في بغداد
المالية النيابية:موازنة 2020 ستخلو من دفع الرواتب لموظفي الإقليم
المالية النيابية تطالب بتأجيل التصويت على مرشحي منصبي محافظ البنك وديوان الرقابة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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