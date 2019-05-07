الآلوسي: الدولة العميقة تسعى لإسقاط حكومة عبد المهدي

الآلوسي: الدولة العميقة تسعى لإسقاط حكومة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال زعيم حزب الأمة العراقية مثال الالوسي ،اليوم الثلاثاء، ان هناك مشروعا يقوده رئيس وزراء سابق للعراق، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني لإسقاط الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.وقال الالوسي،في حديث صحفي، ان “الدولة العميقة المتربعة على عرش الفساد والنفوذ تتربص لعادل عبد المهدي، بكل ما ممكن، وهي مدركة انه لا يمكن تغيير الاخير من خلال مجلس النواب”.واردف بالقول ان “هؤلاء يريدون الان ضربة أمريكية او إسرائيلية في العراق، على اثرها يتم انفلات امني ويعملون بعدها على التعبئة الجماهيرية والدينية وميليشاتية، وهنا تسقط الحكومة”.ونوه السياسي العراقي البارز الى ان “هذا المشروع يقوده احد رؤساء الوزراء السابقين، بمباركة ودعم من قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني”.وكان مسؤولون امريكيون قد قالوا في وقت سابق ان مخابرات بلادهم رصدت “تهديدات متعددة وجادة” من إيران وقوات تابعة لها في المقام الأول ضد القوات الأميركية في العراق، وأفادوا أن ثمة مخاوف أيضاً على القوات الأميركية في سوريا والبحار المجاورة.

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