الآلوسي:المقايضة النفطية بين العراق وإيران التفاف على العقوبات الأمريكية

الآلوسي:المقايضة النفطية بين العراق وإيران التفاف على العقوبات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر السياسي العراقي، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الأربعاء، من خطورة “التفاف” الحكومة العراقية على العقوبات الأمريكية الموجه ضد إيران.وقال الآلوسي في حديث صحفي، ان “قضية اتفاق المقاصة للنفط العراقي مقابل الغاز الإيراني، ربما فيه نوع من الالتفاف على العقوبات الأمريكية الموجه ضد الجمهورية الإيرانية”، محذرا أن “هذا الأمر قد يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة”.وأضاف أن “الحكومة العراقية مطالبة بالحذر بالتعامل مع القضايا التجارية مع إيران، لوجود فيتو أمريكي”، لافتا إلى أن “اي تعدي لهذا الفيتو يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية على إيران”.وأوضح ان “الالتفاف على العقوبات الامريكية الموجه ضد الجمهورية الإيرانية من قبل الحكومة العراقية، ربما يدفع واشنطن الى شمول العراق ببعض العقوبات التجارية والمالية”، مشددا “يجب تقديم مصلحة العراق والعراقيين على مصلحة إيران الاقتصادية، التي محاصرة اقتصاديا بشكل كبير من خلال العقوبات الأمريكية”.وأمس الثلاثاء، أعلن  الإطاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق عراقي ايراني لحل أزمة الكهرباء من خلال مقايضة الغاز بالنفط الأسود، وقال إن إجراءات الخزانة الأمريكية تحول دون تسديد بغداد الأموال المستحقة لطهران.

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