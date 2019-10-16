الآلوسي:عبد المهدي مجرم يجب محاكمته عن استشهاد وإصابة 7432 شاب عراقي

الآلوسي:عبد المهدي مجرم يجب محاكمته عن استشهاد وإصابة 7432 شاب عراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس حزب الأمة العراقية مثال الالوسي، اليوم الاربعاء، القوى السياسية في البرلمان العراقي الى العمل من اجل اقالة حكومة عادل عبدالمهدي فوراً.وقال الالوسي، في حديث صحفي، ان “حكومة عادل عبدالمهدي تتحمل كل قطرة دم عراقية سقطت خلال التظاهرات سواء من المواطنين او القوات الأمنية، فهذه الحكومة بعد تورطها بسرقة قوت الشعب، اصبحت الان متلطخة بدماء العراقيين”.وشدد انه “بعد كل ما حصل، يجب على القوى الوطنية في البرلمان الحراك سريعاً من أجل اقالة حكومة عبدالمهدي، فوراً لمنع استمرار قتل وسرقة العراقيين، ومنع الوصايا الخارجية عن القرار العراقي”.يذكر ان قوات وميليشيات عبد المهدي قتلت وجرحت 7432 شاب عراقي لأنهم رفعوا العلم العراقي.

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