الأحداث السورية على طاولة بحث مجلس الاستخبارات الوطني

الأحداث السورية على طاولة بحث مجلس الاستخبارات الوطني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الاستخبارات الوطني، مساء أمس الأحد (1 كانون الأول 2024)، جلسته السادسة عشرة لعام 2024 برئاسة القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.وناقش المجلس حسب بيان له ، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث جرى مناقشة مستجدات الأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها”.وأكد المجلس، وفقا للبيان، أن” ما يجري في سوريا هي أعمال إرهابية وسيقف العراق الى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه في مواجهة الإرهاب”.وأكمل البيان، أن” المجلس ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها، حفاظا على الامن القومي العراقي، كما اتخذ جملة من التوصيات والتي سيتم عرضها أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *