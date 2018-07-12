الأحد المقبل .. المواجهة الكرواتية الفرنسية

الأحد المقبل .. المواجهة الكرواتية الفرنسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تأهلت كرواتيا للمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعدما سجل ماريو مانزوكيتش هدفا في الشوط الإضافي الثاني لتفوز 2-1 على إنجلترا مساء امس الأربعاء.ومرر إيفان بريشيتش الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء وانقض مانزوكيتش عليها ليهز شباك الحارس جوردان بيكفورد قبل 11 دقيقة على انتهاء الوقت الإضافي ليضمن مواجهة كرواتيا مع فرنسا في النهائي يوم الأحد.كانت انطلاقة إنجلترا رائعة عندما افتتحت التسجيل مبكرا عبر كيران تريبيير من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة وبدت أكثر خطورة خلال الشوط الأول.واستعادت كرواتيا توازنها في الشوط الثاني ونجح بريشيتش في إدراك التعادل من متابعة لتمريرة شيمه فرساليكو العرضية في الدقيقة 68.وسيلتقي المنتخب الكرواتي بنظيره الفرنسي في نهائي المونديال المرتقب الأحد المقبل على استاد لوجنيكي في موسكو.وهو لقاء يعيد للذاكرة المواجهة الشهيرة لفرنسا وكرواتيا في باريس، بنصف نهائي مونديال 1998، التي حسمها المنتخب الفرنسي وقتها بنتيجة 2-1.

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