الأحزاب أبتلعت مؤسسات الدولة..مجلس الوزراء سيصوت على تعيين 500 مدير عام حزبي!

الأحزاب أبتلعت مؤسسات الدولة..مجلس الوزراء سيصوت على تعيين 500 مدير عام حزبي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاربعاء، ان مجلس الوزراء صوت أمس الثلاثاء على 70 مديرا عاما ضمن الوجبة الاولى من أصل 500.وافاد المصدر ، ان “قائمة الاسماء الجديدة من مرشحي الدرجات الخاصة جاءت وفق محاصصة”.واضاف، ان “هناك تراكما هائلا في عدد الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة ستوزع بين الأحزاب”.وبين ان “مجلس الوزراء صوت على 70 مديرا عاما ضمن الوجبة الاولى من أصل 500 وسيواصل تقديم وجبات جديدة منهم”.يذكر ان كل 4 سنوات(دورة رئاسية) يتم تعيين نحو 4000 حزبي على الدرجات الخاصة ومناصب الإدارة العامة وفقا للمحاصصة وبعدها يحال هذا العدد الى التقاعد براتب لايقل عن 8 ملايين للمسؤول الواحد على حساب خزينة الدولة وآهات الشعب المظلوم.

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