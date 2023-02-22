الأحزاب التركمانية تطالب بـ”تخصيص” محافظتين لها

الأحزاب التركمانية تطالب بـ”تخصيص” محافظتين لها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب المكون التركماني، الاربعاء، البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية بتحويل قضاءي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين على غرار قضاء حلبجة في السليمانية.وقال عضو مجلس كركوك السابق وتيار الحكمة سابقا نجاة حسين ، إن “مطالب التركمان بتحويل تلعفر في نينوى وطوز خورماتو في صلاح الدين الى محافظات مطروح منذ 10 سنوات بسبب سياسات العداء والتهميش الامني والخدمي للمدينتين”.وأضاف أن “قضاء تلعفر محسوبا على نينوى جغرافيا فقط ويعاني الإهمال والتهميش بدءا من محافظ نينوى السابق قبل أكثر من 10 سنوات”، متهما اياها بأنه “كان يعادي غالبية سكان تلعفر ويعمل على حرمانهم من التخصيصات المالية والخدمية إلى جانب وضعهم كصيد سهل للجماعات الارهابية، ما منعهم من الوصول حتى الى مدينة الموصل”.واعتبر حسين أن “الظلم والحيف الإداري دفع اهالي تلعفر والتركمان بشكل خاص للمطالبة بتحويلهم إلى محافظة  لضمان استحقاقهم الخدمي والامني وحمايتهم من التهديدات المستمرة”.وعلى نفس الشاكلة دعا حسين إلى “تحويل قضاء طوزخورماتو الى محافظة بسبب وضعه في خانة الإهمال المستمر والتهميش الامني والخدمي”، مؤكدا ان “اهالي طوزخورماتو يتصدرون إحصائيات الضحايا والجرحى جراء العمليات الارهابية مقارنة بالمدن العراقية الاخرى”.واحصى عضو مجلس كركوك السابق ضحايا تلك العمليات “بأكثر من 1500 قتيل وأكثر من 8000 جريح”، لافتا الى ان “سكان القضاء محرومون من الوصول الى تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) بسبب تهديدات الإرهاب والاستهداف المستمر الى جانب الاهمال الخدمي وابرزه تلكؤ اكساء  طريق الطوز – تكريت وعدم اكماله منذ نحو 20 عاما”.وعد حسين “تحويل تلعفر وطوزخورماتو الى محافظات هو “الحل الأمثل لإستحصال الحقوق الخدمية والمشاريع وتحريرها من الايادي المعادية  واستتباب الأمن وحماية أرواح المدنيين”.وأكد أن “قضاء حلبجة في السليمانية لم يعاني الإهمال والمشاكل من قبل حكومة اقليم كردستان، وتم تحويله الى محافظة  بفعل الجهد والتأثير الكردي في البرلمان العراقي في حين مازالت تلعفر والطوز تتطلعان للانصاف الخدمي والامني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *