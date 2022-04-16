الأحزاب الشيعية تواصل تدمير العراق اقتصاديا لصالح إيران

الأحزاب الشيعية تواصل تدمير العراق اقتصاديا لصالح إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن مسؤول محلي في محافظة ايلام غرب إيران، عن بدء تصدير البضائع الى العراق عبر سوق هلاله الشمالي اعتبارا من الاسبوع المقبل.وقال تقي منصوريان في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”، انه “بالنظر إلى تشغيل سوق هلاله الشمالي من خلال النقابات الحدودية، فقد بدأت ايضا المشاورات مع التجار العراقيين لتصدير البضائع إلى العراق وتم إبرام عدة عقود”.وأضاف: “نحاول أن نبدأ في التصدير إلى العراق بفائض المنتجات التي تنتجها المحافظة والمنتجات المحلية، وبهذه الطريقة ستبدأ أعمال التصدير والاستيراد”.وأعرب عن أمله في أن “يؤدي فتح هذه الأسواق إلى تحول اقتصادي، وتنمية التجارة الخارجية والصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق الحدودية للمحافظة”.وتشترك محافظة إيلام مع العراق بحدود طولها 430 كيلومترا، ويبلغ عدد سكان محافظة ديالى الحدودية، المتاخمة لمحافظة إيلام ، 1.6 مليون نسمة ، والمستفيد الاول من هذا السوق  الواقع قرب الحدود العراقية الايرانية هي إيران نفسها وليس العراق او ابناء محافظة ديالى .

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