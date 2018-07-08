الأحزاب الكردية المعارضة تطالب بالعد والفرز اليدوي الكلي

السليمانية/شبكة أخبار العراق- طالبت الاحزاب الكردية الستة المعارضة، اليوم الاحد، بإعادة العد والفرز اليدوي الكلي لصناديق الاقتراع، مؤكدة ان لديها طعون بنتائج الاقتراع في اقليم كردستان.وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف من اجل الديمقراطية والعدالة ريبوار كريم، في تصريح صحفي له اليوم :ان “الاحزاب الكردية الستة المعارضة لنتائج الانتخابات، أنهت اجتماعها الذي عقد قبل ساعات في مقر حركة التغيير في تلة زركته بمدينة السليمانية”.وبين ان “الاجتماع ناقش قرار المحكمة الاتحادية حول عملية اعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي عليها طعون، وتحالفنا قدم طعونا على صناديق في اربيل والسليمانية ودهوك”.واكد كريم “الاحزاب الستة سوف تصدر بيانا مشتركا حول الموضوع في وقت لاحق اليوم”.